TSE ve TÜBİTAK BİLGEM siber güvenlik test ve sertifikasyonunda iş birliğine gitti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TSE ve TÜBİTAK BİLGEM, "siber güvenlik test, denetim ve sertifikasyon faaliyetleri" alanlarını içeren iş birliği protokolünü Bakan Varank'ın huzurunda imzaladı.

Taraflar adına imzayı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin attı.

Protokol kapsamında her iki kurum, internete bağlı her türlü ticari cihazın ve endüstriyel sistemin, Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası alanda geçerli siber güvenlik testlerinde ve sertifikasyonunda ortak işbirliği modelleri geliştirecek, projeler oluşturacak.

Siber güvenlik alanında yurt dışı pazarına açılmak için gerekli olan test ve belgelendirme hizmetleri daha uygun fiyatlarla sağlanacak.

Siber güvenlik test, denetim ve sertifikasyonu ile yurt dışından hizmet talepleri alınacak, böylece Türkiye'ye döviz girişini sağlanacak. Yerli ve milli üreticilerin ürün ihracının önündeki teknik engellerin aşılmasına olanak tanınacak.

Ayrıca siber güvenlik alanında kritik bilgilerin ülke sınırları dışına çıkmasının önüne geçilecek, nesnelerin interneti testleri ve belgelendirmesi kapsamında yurt dışına döviz çıkışı engellenecek. Bu alanlardaki yüksek meblağlarda iş hacimlerinin oluşumuna katkı sağlanacak, böylece ülke ekonomisine destek verilecek.

Analiz ve test çalışmaları TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılacak, belgelendirme TSE tarafından yürütülecek.