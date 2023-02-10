TSK uçak ve helikopterlerini depremzedeler için seferber etti

TSK, deprem felaketinin ardındanr uçak ve helipoterlerini depremden etkilenen kentler ve depremzedeler için seferber etti. Türkiye'nin farklı kentklerinden arama kurtarma görevlileri, sağlık personelleri ve TSK mensuplarını taşıyan uçaklar, depremden etkilenen kentlere hızlıca ulaştı. Uçak ve helikopterler, ekiplerin yanı sıra depremzedelerin ihtiyaç duyacağı ilaç ve diğer yaşam malzemelerini de depremin vurduğu 10 ile taşıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sefereber olduğu süreçte, depremzedelere ulaştırılan sağlık ve yaşam malzemeleri askerler tarafından uçak ve helikopterlere taşındı. Adıyaman Havaalanına inen uçak ve helipoterdeki malzemeler yine askerler tarafından omuzlarda taşınarak depremzedelere ulaştırıldı.