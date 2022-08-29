TT Ventures Hızlandırma Programı PİLOT’tan yeni döneminde 13 girişime destek

Türk Telekom iştiraki olan TT Ventures'ın kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT, erken aşama girişimlere sistemli ve doğru büyümenin kapılarını açmaya devam ediyor. Türk Telekom tarafından Türkiye'de hayata geçirilen ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT'un 10. dönem girişimleri belli oldu. Programa yapay zekâ, dijital reklam, medya servisleri, blok-zincir tabanlı tokenizasyon, artırılmış gerçeklik, yeni nesil sağlık uygulamaları, otonom online market uygulaması gibi yeni gelişen alanlarda özel teknoloji çözümleri geliştiren 13 ekip seçildi. PİLOT'a seçilen bir girişime 100 bin dolar, 3 girişime 50 bin dolar yatırım ve diğer ekiplere de 150 bin TL nakit desteği verilecek.

TT Ventures çatısı altında yoluna devam eden PİLOT'un 10. döneminde değişen yapısıyla girişimlere direkt yatırım da dahil olmak üzere farklı imkanlar sunduklarını ifade eden TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "TT Ventures olarak, ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini büyütmek ve ekonomiye katkı sağlamak motivasyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. PİLOT ile erken aşama girişimlere hem bilgi birikimimizle hem de finansal açıdan destek veriyoruz. Önceki yıllarda verilen imkanlara ek olarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda farklılaşmış gelişim ve yatırım planları sunuyoruz. TT Ventures'tan yatırım alma fırsatını yakalayacak girişimlerin yenilikçi iş fikirlerini destekleyerek, yurt dışına açılmalarını hedefliyoruz. Yeni dönemde PİLOT'a seçilen girişimlere başarılar diliyorum" dedi.

Özel teknoloji çözümleri geliştiren 13 girişim PİLOT'ta

Yeni dönem PİLOT girişimleri şöyle; Dijital reklam optimizasyon ve otomasyon platformu Adsbot; sporcu termal görüntülerini analiz eden çözüm ai4sports; elektrikli araçlar için enerji transfer çözümü Car4Future; kısa film izleme mobil uygulaması Cineshort; müşterinin sesi yönetimi platformu Cloud4Feed; endüstriyel yapay zeka-bilgisayarlı görü sistemleri geliştirme ortamı Inovako; online ebeveyn ve yetişkin danışmanlık platformu Kidolog; yapay zeka tabanlı mobil uygulama test platformu Pensor; dijital bakım yönetim platformu ServisSoft; toplama ve teslimat süreçlerini otonomize eden online market çözümü Speedy Market; tokenizasyon tabanlı sporcu menajerlik oyunu platformu Sportimec; dekorasyon mühendislik uygulaması SugAR Technology ve görsel meditasyon ve deneyim uygulaması Visutate.

TT Ventures'tan yatırım alma fırsatı

Programa seçilen ekipler 12 hafta boyunca 250'ye yakın mentorla birebir görüşebilecek ve ayrıca Türk Telekom'un iş bağlantılarına da erişim fırsatı yakalayacaklar. Program süresince alanında uzman kişilerin vereceği eğitimlerin ardından programı başarı ile tamamlayan ekipler arasından seçilecek girişimler 6 haftalık Amerika programına katılma fırsatı yakalayacak. Türk Telekom ile iş birliği yapma ve TT Ventures'tan yatırım alma fırsatı yakalayacak ekipler ayrıca; ofis alanı, teknoloji altyapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım destekleri de alacaklar. Şehir dışından programa katılacak ekipler konaklama imkânından faydalanabilecek.

PİLOT'tan 20 milyon TL'yi aşan nakit desteği

10. dönemi yeni başlayan PİLOT hızlandırma programından bugüne kadar 91 girişim mezun oldu; 5'i PİLOT mezunu olan 10 girişime TT Ventures ile yatırım yapıldı. 10. dönemi ile birlikte PİLOT kapsamında bugüne kadar girişimlere yapılan toplam nakit destek 20 milyon TL'yi aştı.