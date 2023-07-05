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Giriş Tarihi: 5.7.2023 08:25 Son Güncelleme: 5.7.2023 08:25

TÜBİTAK 214 aday araştırmacı istihdam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 214 kısmi süreli aday araştırmacı alacak.

AA
TÜBİTAK 214 aday araştırmacı istihdam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'ın araştırmacı istihdam edeceğine ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) bünyesinde görev yapmak üzere 214 aday araştırmacı istihdam edilecek.

Başvuruların 26 Temmuz 2023'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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TÜBİTAK 214 aday araştırmacı istihdam edecek
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