TÜBİTAK’ın desteklediği proje araştırmacıları afet bölgelerinde çalışmalarına başladı

TÜBİTAK çağrısı ile 38 araştırma ekibi, sahaya inerek sismik gözlem çalışmalarından başlıca hasar modlarının incelenmesine kadar birçok konuda araştırmalara başladı.
TÜBİTAK, Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremleri mercek altına aldı. Depremin yaşandığı 6 Şubat'ta TÜBİTAK aksiyon alarak 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı'nı başlattı. Programa yapılan başvurular 24 saat içerisinde değerlendirilerek karara bağlandı ve destek süreci başladı. Desteklenen projeler çerçevesinde 38 araştırma grubu, deprem sonrası veri toplamak amacıyla araştırma projelerinin çalışmalarına başladı. 39 farklı kurumdan oluşan 38 araştırma grubunda 161 araştırmacı, sahada araştırma faaliyetleri yürütüyor.