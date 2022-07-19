TÜBİTAK’ın yetiştirdiği gençler, bilim olimpiyatlarından madalyalarla döndü

2022 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanları, Oslo'da düzenlenen 63'üncü Uluslararası Matematik Olimpiyatı'ndan başarıyla döndü. 6- 16 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılan olimpiyatta, Türkiye'yi temsil eden Mehmet Can Baştemir, Barış Koyuncu, Hakan Gökdoğan ve Şevket Onur Yılmaz gümüş, Emre Osman bronz madalya ve Burak Karataş ise mansiyon ödülü kazandı.



KİMYA YARIŞMASINDA ALTIN MADALYA



İsviçre merkezli çevrim içi ortamda düzenlenen 52'nci Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda ise Emir Akdağ ve Yaman Bora Otuzbir gümüş, Ahmet Bahadır Trabzon, Mehmet Anıl İşkesen ve Tolga Avkan ise bronz madalya kazandı.



Çin merkezli çevrim içi ortamda düzenlenen 54'üncü Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda da Berkan Tarak altın, Dilara Altundağ, Fatma İlay Tosun ve Barbaros Bolat ise gümüş madalya kazandı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 33'üncü Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden Tolga Atılır ve Latif Hatipoğlu altın, Abdullah Akif Çelikkaya Gümüş ve Sude Filiz Diren bronz madalya kazandı.