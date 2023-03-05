TÜBİTAK'tan deprem bölgesindeki KOBİ'lere "TEKNOÇABA" çağrısı

Türkiye'de, 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan "Girişimcilik Haftası"nda, gençleri girişimciliğe özendirmek, kendi işini kurmak isteyenleri bilinçlendirmek, eğitmek ve desteklemek gibi faaliyetler öne çıkıyor. Çok sayıda ve farklı kategorilerde destek programları hazırlayan TÜBİTAK da girişimcilere bu kapsamda destekler sunuyor.

TÜBİTAK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından, bölgedeki girişimcilik ekosistemini canlı tutmak amacıyla 11 şehre destek sağlamak için çalışmalara başlandı.

Depremlerin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bulunan KOBİ ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetleri desteklenecek.

Bu kapsamda Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, bin 501 Sanayi AR-GE Destek Programı ve 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı kapsamında, "TEKNOÇABA" sloganıyla, "2023-Deprem Bölgesi" özel çağrısı hazırlandı.

ÇAĞRILAR, DEPREM BÖLGESİNDEKİ KURULUŞLAR İÇİN 27 ARALIK'A KADAR BAŞVURUYA AÇIK OLACAK

Çağrılarla, tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarımı ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak AR-GE projelerine destek verilecek.

1501 Sanayi AR-GE Destek Programı 2023 yılı Deprem Bölgesi Özel Çağrısı için bütçe sınırı konulmazken, bin 507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı 2023 yılı Deprem Bölgesi Özel Çağrısı için proje başına en fazla 1 milyon 200 bin lira destek sağlanacak.

Söz konusu çağrılar, sadece deprem bölgesinde yerleşik kuruluşlar için 27 Aralık 2023 tarihine kadar sürekli başvuruya açık olacak ve çağrıya sunulan projeler birbirinden bağımsız olarak değerlendirilecek. 2023 Deprem Bölgesi özel çağrısı başvuruları, "https://eteydeb.tubitak.gov.tr" üzerinden alınacak.

Ayrıca, TEYDEB tarafından desteklenen ve deprem bölgesindeki illerde yer alan kurum/kuruluşlara ait projeler için gönderilmesi gereken raporlar 1 Kasım 2023'e kadar iletilebilecek. Bu illerdeki kurum ve kuruluşların proje süresi uzatım talepleri, mücbir sebep kapsamında değerlendirilecek.