TÜBİTAK’tan deprem bölgesindeki üniversitelere destek

TÜBİTAK'ın '1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı' kapsamında açılacak 'BİNBİRÇABA' çağrısı ile deprem bölgesinde bulunan üniversitelerdeki araştırmacıların Ar-Ge faaliyetlerini sürdürebilmeleri amaçlanıyor. Çağrı, 1 Mart 2023'te açılacak ve 31 Aralık 2023'e kadar sürekli başvuruya açık olacak. Çağrıya, konu sınırlaması olmaksızın Ar-Ge niteliği taşıyan projelerle başvuru yapılabilecek. Değerlendirme sürecinde, başvurunun yapılacağı üniversitenin yer aldığı şehrin veya bölgenin ihtiyaçlarına yönelik projeler önceliklendirilecek. Ayrıca bölgedeki birden çok üniversitenin iş birliği yapması da öncelikler arasında olacak ve bölge dışından üniversitelerle iş birlikleri de mümkün olabilecek.

Öte yandan bölgede bulunan araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla başvuru adımları sadeleştirildi ve başvurunun tamamlanması için gerekli olan elektronik imza süreci kaldırıldı.



'BİLİMLE BAŞARACAĞIZ'



Çağrı hakkında değerlendirmede bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Doğal afetler hem kısa hem de uzun vadede en şiddetli küresel risklerin arasında yer almaktadır. Sürdürülebilir çözümler üretebilmek için birlikte çalışmak bir gerekliliktir" dedi.

Afetlerden çıkarılan derslerin önemine ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Mandal, "Birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük alanda yaşanan, birçok ülke nüfusundan daha çok kişiyi etkileyen depremlerin ardından daha güvenli bir gelecek için bilimle başaracağız" açıklamasında bulundu.