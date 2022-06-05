TÜFE’de AB’nin şeffaflık düzeyine uyum sağlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı İbrahim Demir, kurumun tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kapsamında yer alan ayrıntılı tablolarda değişiklik yaparak Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile gelişmiş ülke ofislerinin fiyat istatistikleri yayınlamadaki şeffaflık düzeyine uyum sağladığını bildirdi. TÜİK'in açıkladığı Mayıs 2022 enflasyon verileriyle TÜFE kapsamında her ay yayınlamakta olduğu ayrıntılı tablolarda değişiklik yaptığını hatırlatan Demir, "TÜİK, bu düzenlemeyi yaparak 33 ülkenin fiyat, ağırlık, endeks yayınlama durumu ve TÜFE haber bülteni açıklama dönemlerine uyum sağlamayı amaçlamıştır. 33 ülkenin yarısının hiçbir şekilde fiyat bilgisi paylaşmadığı, yaklaşık yüzde 27'sinin ise seçilmiş maddelerin aylık ortalama fiyat bilgisini açıkladığı tespit edilmiştir" diye konuştu.Demir, "Eurostat'ın TÜFE verileri konusundaki dağıtım politikası ve şeffaflık kriterlerinin yanı sıra AB üyesi ülkeler ve gelişmiş ülke istatistik ofislerindeki uygulamalar incelendiğinde, TÜİK'in bu düzenlemeyi yaparak 33 ülkenin fiyat, ağırlık, endeks yayınlama durumu ve TÜFE haber bülteni açıklama dönemlerine uyum sağlamayı amaçladığı görülmektedir" ifadesini kullandı.Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye özelinde TÜFE verilerinin yayımlanma durumu incelendiğinde madde sepeti ve madde endeks değerlerini tüm ülkelerin yayımladığına işaret eden Demir, madde fiyatlarını ise hiçbir ülkenin yayımlamadığını kaydetti.