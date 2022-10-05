TÜİK 560 bin fiyat derliyor

Muhalefetin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verileri için oluşturmaya çalıştığı algı operasyonlarına en iyi yanıtı "enflasyon hesaplama yöntemi" verdi. Avrupa Birliği standartlarına göre hesaplanan enflasyon, "TÜİK ve açıklanan rakamlara" dönük yaratılmaya çalışılan algıyı da çökertti. TBMM Genel Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, TÜİK verilerinin hatasızlığını hesaplama yöntemini tek tek anlatarak gösterdi.TÜİK, enflasyon hesaplamaları, örneklem ve ürün standartlarını EUROSTAT'A göre yapıyor ve tüm verileri aylık olarak paylaşıyor. EUROSTAT standardını kullanarak yılbaşında bir mal ve hizmet sepeti oluşturuluyor. 81 ilde, 225 ilçede bu ürünlerin fiyatları toplanıyor. Yaklaşık 800 fiyat tabletlerle fotoğrafları çekilerek merkeze gönderiliyor.Yaygın olan 5'in üzerinde zincir marketten satılan ürünlerin kasadan geçen barkot verileri toplanıyor. 2022 yılı itibarıyla, toplamda, ay sonunda TÜFE kapsamında yaklaşık 560 bin 392 fiyat derleniyor, ardından yine EUROSTAT hesaplama yöntemiyle bu fiyatlar işlenip bir rakam ortaya çıkartılıyor.Fiyat toplama işi bir ay içinde bazı ürünler için 2, meyve sebze gibi ürünler için ise ayda 4 defa tekrarlanıyor. Ay sonunda kuruma ulaşan yüz binlerce fiyat ve bir o kadar fotoğraf arşivleniyor. On yıl boyunca geçmişe dönük denetim de yapılabiliyor.