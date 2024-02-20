TÜİK açıkladı! 213 bin 493 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2024 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ocak ayında 213 bin 493 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Taşıtların yüzde 53,1'i otomobil, yüzde 28,2'si motosiklet, yüzde 12,6'sı kamyonet, yüzde 2,4'ü kamyon, yüzde 2,1'i traktör, yüzde 1'i minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıt.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,1 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 111,7, minibüste yüzde 109,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 70,8, otobüste yüzde 47,2, kamyonette yüzde 39,9, otomobilde yüzde 25,6 artarken traktörde yüzde 50,5 ve motosiklette yüzde 21,1 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 71,5, otobüste yüzde 62,1, motosiklette yüzde 48,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 42,4, otomobilde yüzde 39,2, kamyonette yüzde 8,4 ve kamyonda yüzde 0,6 artarken traktörde yüzde 26,4 azaldı.



TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 28,9 MİLYON



Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, ocak ayı sonu itibarıyla 28 milyon 951 bin 792 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53'ü otomobil, yüzde 17,8'i motosiklet, yüzde 15,6'sı kamyonet, yüzde 7,6'sı traktör, yüzde 3,3'ü kamyon, yüzde 1,7'si minibüs, yüzde 0,7'si otobüs ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı taşıt.



Ocak ayında 782 bin 589 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 67,8'i otomobil, yüzde 16,2'si kamyonet, yüzde 7,6'sı motosiklet, yüzde 3,3'ü traktör, yüzde 2,4'ü kamyon, yüzde 1,9'u minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıt.



OTOMOBİLLERİN YÜZDE 65,5'İ BENZİNLİ



Ocak ayında 113 bin 269 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Otomobillerin yüzde 66,5'i benzin, yüzde 13,8'i dizel, yüzde 11,4'ü hibrit, yüzde 7'si elektrikli ve yüzde 1,3'ü LPG yakıtlı. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 333 bin 952 otomobilin ise yüzde 35,5'i dizel, yüzde 33,3'ü LPG, yüzde 28,9'u benzin, yüzde 1,5'i hibrit ve yüzde 0,6'sı elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 113 bin 269 otomobilin yüzde 30,9'u 1300 ve altı, yüzde 24'ü 1401-1500, yüzde 19,5'i 1301-1400, yüzde 12,2'si 1501-1600, yüzde 5,8'i 1601-2 bin, yüzde 0,7'si 2 bin 1 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Ayrıca, 113 bin 269 otomobilin yüzde 38,4'ü gri, yüzde 26,1'i beyaz, yüzde 12,4'ü mavi, yüzde 11,7'si siyah, yüzde 6,5'i kırmızı, yüzde 2,3'ü yeşil, yüzde 1,3'ü turuncu, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü kahverengi renkli.