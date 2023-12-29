TÜİK açıkladı! Bitkisel üretim miktarları 2023’te arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bitkisel üretim miktarları, 2023 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 10,3, sebzelerde yüzde 0,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,3 oranında arttı.



42,2 MİLYON TON TAHIL ÜRETİLDİ



Tahıl ürünleri üretim miktarları, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,1 oranında artarak yaklaşık 42,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre, buğday üretimi yüzde 11,4 oranında artarak 22 milyon ton, arpa üretimi yüzde 8,2 oranında artarak 9,2 milyon ton, çavdar üretimi yüzde 11,7 oranında artarak 305 bin ton, yulaf üretimi yüzde 12,3 oranında artarak 410 bin ton oldu.



Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretimi sırasıyla 580 bin ton, 240 bin ton ve 424 bin ton oldu. Yumru bitkilerden patates ise bir önceki yıla göre yüzde 9,6 oranında artarak 5,7 milyon ton üretildi.



Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 11,3 oranında azalarak 137,5 bin ton, ayçiçeği üretimi ise yüzde 13,8 azalarak yaklaşık 2,2 milyon ton oldu.

Şeker pancarı üretimi yüzde 22,1 oranında artarak 23,5 milyon ton olarak gerçekleşti.



SEBZE ÜRETİMİ



Sebze ürünleri üretim miktarı yaklaşık 31,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Sebzeler grubu ürünlerinden domateste yüzde 2,3, kuru soğanda yüzde 10,6, salçalık kapya biberde yüzde 8,2 oranında üretim artışı; karpuzda yüzde 7,3, kavunda yüzde 11,6, hıyarda yüzde 3,4 oranında üretim azalışı oldu.



MEYVE ÜRETİMİ



Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı, yaklaşık 27,4 milyon ton olarak gerçekleşti. Meyveler grubunda, bir önceki yıla göre elmada yüzde 4,5, zeytinde yüzde 48,9 üretim miktarı azaldı. Şeftali ve nektarin toplamında yüzde 6,8, kirazda yüzde 12,3, vişnede yüzde 19,5 oranında üretim arttı. Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 58,3, portakalda yüzde 74,8, limonda yüzde 75,8 oranında üretim artarken, sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 15, Antep fıstığında yüzde 26,4 oranında üretim azaldı. Cevizde ise yüzde 7,5 oranında üretim arttı. Muz üretiminde yüzde 6,7 oranında azalış gerçekleşti.



SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİ



Süs bitkileri üretim miktarı, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında arttı. Süs bitkileri üretimi içinde kesme çiçeklerin yüzde 65,3, diğer süs bitkilerinin ise yüzde 34,7'lik bir paya sahip olduğu görüldü. Bir önceki yıla göre kesme çiçek üretiminde yüzde 0,8 azalış, diğer süs bitkileri üretiminde ise yüzde 14,5 oranında artış gerçekleşti.