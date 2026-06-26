TÜİK açıkladı: Sanayide satışlar 24 trilyon TL’yi aştı! Gıda ve metal sektörü öne çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Üretimden yapılan satışlar 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL oldu.



Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2025 yılında 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2024 yılında 18 trilyon 814 milyar 973 milyon TL iken; 2023 yılında 13 trilyon 343 milyar 937 milyon TL oldu.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLARIN %15,5'İNİ GIDA SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU



Girişimlerin 2025 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış değerinin %15,5'ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu %10,2 ile ana metal sanayi ürünleri, %9,7 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve %6,1 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı takip etti.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞ DEĞERİNİN %3,6'SINI YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU



İmalat sanayinde 2025 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin %3,6'sını oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı %67,5 olurken; orta-yüksek teknoloji grubunun payı %28,8 olmuştur.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA ARA MALLARI %43,8 İLE İLK SIRADA YER ALDI



İmalat sanayinde 2025 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin %43,8'ini ara malların, %23,7'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Sermaye mallarının payı ise %21,8 olmuştur.

ÜLKEMİZDE 1 MİLYON 216 BİN 140 ADET OTOMOBİL ÜRETİLDİ



Ülkemizde 2025 yılında 1 milyon 216 bin 140 adet otomobil, 8 milyon 329 bin 500 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 334 milyon 22 bin 968 ton hazır beton, 1 milyon 266 bin 183 adet kombi (hermetik), 9 milyon 557 bin 361 ton deterjanlar ve yıkama müstahzarları ve 774 bin 970 adet motosiklet üretildi.

MOTORLU KARA TAŞITI, TREYLER (RÖMORK) VE YARI TREYLER (YARI RÖMORK) İMALATINDAN YAPILAN SATIŞLARIN %83,1'İ BEŞ İLDE GERÇEKLEŞTİ



Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında en büyük paya sahip beş il, toplam satış değerinin %83,1'ini oluşturmuştur. Üretimden yapılan satışların %34,0'ı Kocaeli'nde, %29,8'i Bursa'da, %11,8'i Sakarya'da, %3,9'u Aksaray'da ve %3,6'sı İzmir'de gerçekleşmiştir.

FASON ÜRETİMDE EN YÜKSEK PAY %32,3 İLE GİYİM EŞYALARI İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ



İmalat sanayinde 2025 yılında fason üretilen ürünlerin toplam satış değerinin %32,3'ünü giyim eşyaları imalatı, %17,6'sını tekstil ürünleri imalatı ve %9,3'ünü fabrikasyon metal ürünleri imalatı oluşturdu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör