TÜİK açıkladı: Türkiye’de en çok zaman uykuya ayrıldı! Sosyal medya kullanımı hızla arttı



KADINLAR HANEHALKI VE AİLE BAKIMINA ERKEKLERDEN YAKLAŞIK 3 SAAT DAHA FAZLA ZAMAN AYIRDI



Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin hanehalkı ve aile bakımına ayırdığı zaman cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların bu faaliyete günde ortalama 4 saat 3 dakika, erkeklerin ise 58 dakika ayırdığı görüldü. Çalışma durumuna göre değerlendirildiğinde; çalışan kadınların hanehalkı ve aile bakımına günde ortalama 2 saat 38 dakika, çalışan erkeklerin 47 dakika ayırdığı belirlendi. Çalışmayan kadınların bu faaliyete günde ortalama 4 saat 33 dakika, çalışmayan erkeklerin ise 1 saat 17 dakika ayırdığı tespit edildi.

FERTLERİN GÜNLÜK EN AZ ZAMAN AYIRDIĞI FAALİYET SPOR VE DOĞA SPORLARI OLDU



Fertlerin gün içinde en az zaman ayırdıkları faaliyet, ortalama 12 dakika ile spor ve doğa sporları oldu. Kadınlar bu faaliyetlere günde ortalama 9 dakika, erkekler ise 16 dakika ayırdı. Spor ve doğa sporlarının ardından, fertlerin en az zaman ayırdığı faaliyetler sırasıyla, 26 dakika ile hobiler ve oyunlar, 37 dakika ile gönüllü işler ve toplantılar olduğu görüldü.



Yaş gruplarına göre ortalama faaliyet süreleri incelendiğinde, uyku, eğitim, hobiler ve oyunlar ile spor ve doğa sporları faaliyetlerine en fazla zamanı 10-14 yaş grubundaki fertlerin ayırdığı belirlendi. Bu yaş grubundaki fertlerin, hobi ve oyun faaliyetlerine ayırdıkları süre 1 saat 9 dakika, spor ve doğa sporlarına ayırdıkları süre ise 27 dakika oldu.



Sosyal yaşam ve eğlence faaliyetlerine en fazla zamanı 15-24 yaş grubunun ayırdığı görüldü. Tv izleme, radyo ve müzik dinleme ile gönüllü işler ve toplantılara en fazla zamanı 55 yaş ve üzeri yaş grubundaki fertlerin ayırdığı tespit edildi.