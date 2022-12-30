TÜİK dış ticaret istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat yüzde 14 artarak 30 milyar 656 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 231 milyar 295 milyon dolar, ithalat yüzde 36,6 artarak 331 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Kasım ayında yüzde 3,1 artarak 19 milyar 862 milyon dolardan 20 milyar 471 milyon dolara yükseldi. Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 0,4 artarak 20 milyar 206 milyon dolardan 20 milyar 295 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası kasım ayında 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,7 artarak 40 milyar 766 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 oldu.



DIŞ TİCARET AÇIĞI KASIM AYINDA YÜZDE 60,7 ARTTI



Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 artarak 5 milyar 447 milyon dolardan 8 milyar 756 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Kasım ayında yüzde 79,8 iken, 2022 Kasım ayında yüzde 71,4'e geriledi. Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 153,4 artarak 39 milyar 380 milyon dolardan 99 milyar 805 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Kasım döneminde yüzde 83,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu. Ocak-kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.



EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA



Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 859 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 447 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 302 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 156 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 78 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu. Ocak-kasım döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 19 milyar 339 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 502 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 602 milyon dolar ile Irak, 11 milyar 946 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 11 milyar 306 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRADA RUSYA



İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Kasım ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 681 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 121 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 236 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 215 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 217 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu. Ocak-kasım döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 54 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 37 milyar 712 milyon dolar ile Çin, 21 milyar 564 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 45 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 873 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,4'ünü oluşturdu.