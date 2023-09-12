TÜİK: İnşaat maliyeti temmuzda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2023 dönemine ilişkin inşaat maliyeti, ciro ve perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında inşaat maliyeti aylık yüzde 15,67, yıllık yüzde 62,25 arttı. Bir önceki aya göre malzeme yüzde 9,76, işçilik yüzde 31,66 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme yüzde 47,01, işçilik yüzde 111,68 arttı. Bina inşaatı maliyeti aylık yüzde 14,68, yıllık yüzde 62,55 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti aylık yüzde 18,96, yıllık yüzde 61,31 arttı.



CİRO YILLIK YÜZDE 77 ARTTI



Temmuz ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro yıllık yüzde 77 arttı. Yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,7, inşaat ciro endeksi yüzde 116,7, ticaret ciro endeksi yüzde 84,9, hizmet ciro endeksi yüzde 71,6 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro aylık yüzde 11,2 arttı. Aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 9,8, inşaat ciro endeksi yüzde 11,3, ticaret ciro endeksi yüzde 12,6, hizmet ciro endeksi yüzde 9,7 arttı.



PERAKENDE SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 31 ARTTI



Perakende satış hacmi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 41,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 17 arttı. Perakende satış hacmi aylık 2,7 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,4 azaldı, gıda dışı satışlar yüzde 5,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1 azaldı.