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Giriş Tarihi: 10.1.2024 12:24

TÜİK: İnşaat maliyetleri kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün Kasım ayında inşaat maliyetlerinin yıllık yüzde 66,49, aylık yüzde 1,52 arttığını açıkladı.

DHA
TÜİK: İnşaat maliyetleri kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,77 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ YILLIK YÜZDE 66,06 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,55 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,38 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,73 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,15 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,94 arttı.

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TÜİK: İnşaat maliyetleri kasımda arttı
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