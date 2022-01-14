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Giriş Tarihi: 14.1.2022 10:24

TÜİK, Kasım 2021 ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı

AA
TÜİK, Kasım 2021 ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2021 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2021 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerinE göre, Kasım 2020'de 12 milyon 754 bin 93 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayında yüzde 8,8 artışla 13 milyon 880 bin 830 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 7,4, inşaat sektöründe yüzde 8,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,8 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2021'de, bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 yükseldi.

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TÜİK, Kasım 2021 ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı
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