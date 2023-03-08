TÜİK: Şubatta en düşük reel kayıp mevduat faizinde

TÜİK, Şubat 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en düşük kayıp yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,21, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,75 oranlarıyla mevduat faizinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından dolar yüzde 1,19, euro yüzde 1,72, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,23, külçe altın yüzde 3,15 ve BIST 100 endeksi yüzde 7 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 2,71, euro yüzde 3,24, DİBS yüzde 3,73, külçe altın yüzde 4,64 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,43 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile yüzde 4,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,37 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde dolar Yİ-ÜFE ile yüzde 4,05, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,02 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 41,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,91 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Dolar, Yİ-ÜFE ile yüzde 12,95, TÜFE ile yüzde 14,46 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRME

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,38, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 59,76 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 14,05, külçe altın yüzde 21,23, dolar yüzde 21,86, euro yüzde 26,15 ve mevduat faizi yüzde 34,13 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 2,18, külçe altın yüzde 10,36, dolar yüzde 11,07, euro yüzde 15,95 ve mevduat faizi yüzde 25,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.