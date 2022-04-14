TÜİK süt üretim verilerini açıkladı

TÜİK, şubat ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 4,5, ayran üretimi yüzde 31,5, yoğurt üretimi yüzde 11, toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,3 arttı; inek peyniri üretimi yüzde 5, içme sütü üretimi ise yüzde 7,6 azaldı.



Ocak-şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 65,4, ayran üretimi yüzde 30,1 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 8,3, içme sütü üretimi yüzde 8, toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,4 ve yoğurt üretimi yüzde 0,3 azaldı.



Önceki ay 836 bin 987 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ise şubat ayında yüzde 5,7 azalarak 789 bin 180 ton oldu. Önceki ay 132 bin 726 ton olan içme sütü üretimi de şubat ayında yüzde 10,5 azalarak 118 bin 787 ton olarak gerçekleşti.