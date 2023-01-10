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Giriş Tarihi: 10.1.2023 11:39

TÜİK, Ulusal Hesaplar Dairesindeki görev değişikliğine ilişkin iddiaları yalanladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanının Kurum içinde başka bir göreve getirilmesine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaların doğru olmadığını bildirerek, "İddia edildiği gibi bir görevden alma veya büyüme rakamlarından kaynaklı bir görev değişikliği söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

AA
TÜİK, Ulusal Hesaplar Dairesindeki görev değişikliğine ilişkin iddiaları yalanladı

TÜİK'ten yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan "TÜİK'te, üçüncü çeyrek büyüme oranının beklenti altında kalması üzerine ilgili daire başkanı görevden alındı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

TÜİK'teki teknik iş ve işlemlerin yoğunluğuna ve Kurum için bilgi yönetiminin ve tecrübenin gerekliliğine işaret edilen açıklamada, "Dönemsel olarak Kurum içerisinde rotasyon ihtiyacı oluşmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Kurumun istatistik üretici daireleri arası rotasyon gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, milli gelir hesabını yapan Ulusal Hesaplar Dairesinin Başkanı, turizm gelir revizyonu gibi çok önemli çalışmaların yapıldığı Uluslararası Ticaret İstatistikleri Dairesi Başkanlığına getirilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ilgili kişinin Kültür ve Turizm Bakanlığında geçmiş dönemlerde çalışmış olması ve kendisine diğer dairede daha fazla ihtiyaç bulunması nedeniyle değişikliğin yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İddia edildiği gibi bir görevden alma veya büyüme rakamlarından kaynaklı bir görev değişikliği söz konusu değildir. Köklü bir kurum olan TÜİK'teki yönetimsel tasarruflar üzerinden, iftira ve yalanlar ile kamuoyunda olumsuz algı oluşturma çabaları hakkında yasal yollar da dahil olmak üzere gereken işlemler yapılacaktır."

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TÜİK, Ulusal Hesaplar Dairesindeki görev değişikliğine ilişkin iddiaları yalanladı
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