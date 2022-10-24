‘Tüketici doğru ürün ve geniş teminata bakıyor’

Günümüzdünyasında tüketiciler satın alma faaliyetlerinde değer odaklı çözümleri yaşayabildikleri deneyimleri tercih ediyor. Sigorta şirketleri açısından değişen tüketici profilini takip etmek, her geçen gün farklılaşan beklenti ve ihtiyaçları kapsayabilmek kritik bir önem taşıyor. Sigorta yaptırırken uzun yıllar tercihin fiyata endeksli olduğu sektörde artık maliyetin yanı sıra teminatlar, asistans hizmetleri, kapsam ve firma güvenilirliği gibi faktörler de öne çıkıyor.Ray Sigorta, günümüzün müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için gerçekleştirdiği piyasa araştırmasında elde ettiği veriler, sigorta seçiminde ürün içeriğinin daha da önem kazandığını gösteriyor. "Dönemsel olarak gerçekleştirdiğimiz anket çalışmalarımızdan elde ettiğimiz veriler bize her zaman yol gösterici oluyor" diyen Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, anket sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Anketimizin ortaya çıkardığı en önemli noktalardan biri, sigorta ürünlerinde tüketici tercihlerinin kapsam ve teminata doğru yöneldiği. Katılımcıların yüzde 34'ü yeni bir sigorta ürünü alırken doğru kapsam ve geniş teminatlara baktığını belirtti. Bir diğer kriter ise sigorta şirketlerinin güvenilirliği oldu. Anketimizi cevaplayan sigortalıların yüzde 32'si firmanın güvenilirliğini göz önüne aldıklarını söyledi." Ray Sigorta'nın gerçekleştirdiği ankete katılanlardan pandemi yaşanmadan önce, sigorta seçimlerinde daha farklı kriterleri baz aldıklarını söyleyenlerden yüzde 43.75'i, sürece daha önceden sadece maliyet odaklı yaklaştıklarını belirtti. Gerçekleştirdikleri ankette katılımcılara sigortanın ekonomik kriz dönemlerinde mi yoksa refah dönemlerinde mi tercih edildiğini değerlendiren Ray Sigorta'nın ulaştığı sonuç ise çarpıcı. Katılımcılar ekonomik kriz dönemlerinde en az refah dönemlerinde olduğu kadar sigorta güvencesine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Erdoğan, "Özellikle kriz dönemlerinde varlıklarımızı korumak adına sigorta yaptırmayı unutmamamız gerekiyor" dedi.