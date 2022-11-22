Tüketici güven endeksi yüzde 0,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda, geçen aya göre yüzde 0,6 arttı. Ekimde 76,2 olan endeks, bu ay 76,6 olarak kayıtlara geçti.