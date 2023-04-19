Tüketici güven endeksinde 7.5 yılın en büyük yükselişi

Hükümetin6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketine rağmen vatandaşın alım gücünün artırılması için attığı adımlar, ekonomiye güveni 4.5 yılın zirvesine taşıdı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun çözülmesi, en düşük emekli maaşının 7.500 liraya çıkarılması, enflasyonda başlayan düşüş, depremin yaralarının sarılması için atılan adımların somutlaşması ve 100 bine yakın konutun temelinin bu kadar kısa sürede atılabilmesi vatandaşın ekonomiye güvenini perçinledi. Türkiye Yüzyılı çerçevesinde son dönemde art arda gerçekleşen açılışlar, savunma sanayisindeki adımlar ve Karadeniz gazının da karaya ulaştırılmasınının pozitif katkısıyla tüketici güven endeksi, nisan ayında marta göre yüzde 9.2 oranında arttı. Aylık bazda Kasım 2015'ten bu yana en yüksek artış yaşandı. Endeks o tarihte yüzde 10.3 artmıştı.Mart ayında 80.1 olan endeks, nisan ayında 87.5 oldu. Endeks aynı zamanda 2018 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yani 56 ayın zirvesine çıktı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks yüzde 4.6 yükselerek 69.1 ile Ekim 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisini gösteren endeks yüzde 12.8 artarak 89.8 ile 2018'in temmuzundan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisini gösteren endeks ise yüzde 14.7 artarak 95.2 ile 2018 şubatından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.