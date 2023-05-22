Tüketici güveni 5 yılın zirvesinde

Deprem bölgesinde başta konut ihtiyacı olmak üzere tüm yaraların sarılması için atılan adımlar, dar gelirlilerin alım gücünü artırmaya yönelik hamleler, doğalgazdan petrole, savunmadan otomotive kadar millileşme atakları, tüketicinin güvenine olumlu yansıdı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ilk turunda Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu da sağlamasının verdiği destekle tüketici güveni Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 4 artarak 91.1 seviyesine çıktı. Bu seviyenin aynı zamanda yeni hükümet sisteminde ilk seçimin yapıldığı Haziran 2018'dekiyle aynı olması da dikkat çekti. TÜİK verilerine göre, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 69.1 iken mayısta yüzde 2.2 artışla 70.6 ile 2020 Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi nisanda 89.8 iken bu ay yüzde 4.7 artış göstererek 94'e yükselerek Ekim 2016'dan bu yanaki en yüksek seviyeye çıktı. Nisanda 95.2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5.7 artarak bu ay 100.5 ile 2017'nin mayısından bu yana ilk kez 100 seviyesini geçti. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise nisanda 96.1 iken mayısta yüzde 3.1 artışla 99.1 olarak hesaplandı. Tüketici güven endeksi aynı zamanda mayıs ayları itibarıyla ise son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.