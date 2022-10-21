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Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:10 Son Güncelleme: 21.10.2022 10:11

Tüketici güveni yılın zirvesinde

Tüketici güveni yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici güven endeksi Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 5,3 artışla 76,2 oldu. Tüketici güveni böylece yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında arttı; Eylül ayında 72,4 olan endeks, Ekim ayında 76,2 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 74'ten 77,9'a yükseldi.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması Tüketici Güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

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Tüketici güveni yılın zirvesinde
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