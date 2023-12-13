Tüketiciler elektrikli araçlardan ne bekliyor?

Elektrikli araçlar son dönemde tüketicilerin oldukça dikkatini çekiyor. Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile birlikte bu ilgi zirveye tırmandı. Bu araçların sektörde aldığı pay satış rakamlarına yansırken tüketiciler araç tercihinde bazı unsurlara dikkat ediyor.

ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL

Tüketicilerin en önemli kıstasının fiyat karşılaştırması olduğuna vurgu yapan Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri menzil uzunluğu ve şarj etme süresinin de önemli etkenler arasında yer aldığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptılar:

"Elektrikli araç kullanımı günden güne yaygınlaşırken Türkiye'nin genç potansiyelini gören uluslararası yatırımcılar da bu sektörde yatırım için Türkiye'yi radarlarına almış durumdalar. Son yollarda Çinli şirketler başta olmak üzere bayi ağını genişleten ve yeni markaları Türkiye pazarına sunan firmalar Türk tüketicilerini beklentisine de en iyi şekilde karşılık vermek için geniş bir AR-GE ağı oluşturmuş durumdalar. Bu açıdan bakıldığında şarj noktalarının belirlenmesinden altyapının düzenlemesine ve yasal zemine oturtulması noktasında arayışlar devam ediyor."

BEKLENTİLER ARTIYOR

Elektrikli araç kullanmak isteyen tüketicilerin fren sistemine öncelik verdikleri, mukavemeti yüksek lastiklerin tercih edildiği de sektör temsilcileri tarafından dile getirilmişti. Sadece Türkiye'de değil Avrupa ülkelerinde de elektrikli araç altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar henüz yeni. Bu bağlamda altyapının yetersiz olduğu kanaatini taşıyan tüketiciler elektrikli araç için bu konuyu büyük bir handikap olarak görmekteler.

Tüketicilerin kafasındaki soruları aydınlatabilmesi için sektörel adımların iyi anlatılması önem arz ediyor.

Yetkililer her ne kadar "Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde araçların şarj süreleri 5 dakikaya kadar inecek" açıklamasında bulunsalar da tüketiciler özellikle şehir dışı şarjın yetersiz kalacağı fikrine saplanmış durumda.



Türkiye genelinde 300 den fazla bayisi bulunan Otorapor Oto Ekspertiz tarafından hazırlanmıştır.

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