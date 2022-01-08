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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Tüketicilerin % 51.4’ü yerli ürün tercih ediyor

Tüketicilerin % 51.4’ü yerli ürün tercih ediyor
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde, alışveriş ve tüketim davranışlarını tespit etmek amacıyla "Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu" hazırlandı. 26 ilde, 18 yaş üstü 2 bin 250 tüketici ile yapılan anket verilerine dayanılarak hazırlanan raporda, tüketicilerin yerli üretim ürün tercih etme durumları da değerlendirildi. Buna göre, tüketicilerin yüzde 51.4'ü alışverişlerinde yerli üretim ürünleri tercih ettiğini belirtildi. Bu da Türk tüketicisinin yerli ürün satın alma eğiliminde olduğunu gösterdi.
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Tüketicilerin % 51.4’ü yerli ürün tercih ediyor
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