Tüketiciyi mağdur edene 24.2 milyon ceza

Ticaret Bakanlığınca, tüketicileri mağdur eden dijital platform ve internet servis sağlayıcılarına 24 milyon 192 bin lira para cezası verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin çıkarlarını korumak için internet servis sağlama hizmeti sunan şirketler ile kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital platformlar hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, bu yılın 9 ayında Bakanlık tarafından tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler dolayısıyla 159 firmaya 448.7 milyon lira ceza uygulandığı da aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri nedeniyle 14 bin 829 firmaya 187.4 milyon lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri (ürün güvenliği) kapsamında 5 bin 883 firmaya 19.5 milyon lira para cezası verildi."