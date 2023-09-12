Tüketim odaklı kredi büyümesini düşüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredilere ilişkin sınırlama mesajı verirken, birinci konutu kredilendirme noktasında bir değişiklik yapmayacaklarını ancak ikinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceklerini söyledi. Kredi kartı üzerinden kredi hacminin yüzde 140 arttığına dikkat çeken Şimşek, "Kredi kartıyla, başkasının parasıyla zenginlik olmaz" dedi. Orta Vadeli Program'ın (OVP) enflasyonla mücadele, mali disiplin ve yapısal reform olmak üzere üç temel bileşeni olduğunu belirten Şimşek, "Hedefimiz, enflasyonu 2026 sonunda tekrar tek haneye düşürebilmek. Geçmişte başardık, yine başaracağız" dedi.Kura ilişkin olarak Şimşek, "Haziran sonrası özellikle fon akışı anlamında çok farklı olacak. Bir kur tahminimiz, hedefimiz olamaz, biz piyasadakini baz alıyoruz. Önümüzdeki sene iç talep yeniden dengelenecek. Kredi genişlemesini enflasyon hedefiyle paralel noktada tutacağız. Kredi üzerinden parasal genişlemeyi sınırlayacağız. Bu, cari açığı aşağı çekecek. Muhtemelen zayıf kur, yüksek enflasyon dönemi geride kalacak" diye konuştu.Eylül itibarıyla yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacminin yüzde 140 arttığına işaret eden Şimşek, "Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle enflasyonu, cari açığı kontrol altına alamazsınız. Taşıt kredilerinde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz. Birinci konutu kredilendirme konusunda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Yani birinci konut için vatandaşımızın konut edinmesini destekliyoruz. Ancak ikinci, üçüncü konut veya tatil yerlerine ilişkin vatandaşın imkânı varsa alır ama krediyle biz bunu desteklemeyeceğiz. Gerekirse miktarsal sınırlamaya gideceğiz çünkü cari açığı kontrol altına almamız ve enflasyonu düşürmemiz lazım" dedi.Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye için 51 milyar dolara yakın bir program açıkladığına dikkati çekerek, "Bu programın önemli bir bileşeni deprem yaralarının sarılmasına yönelik 8.5 milyar dolarlık bir tahvil ihracı gündemde. İhracatın finansmanı için de belki 3 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacağız. Toplamda 11.5 milyar dolarlık tahvil ihracı muhtemelen bu sene içinde sonuçlanır" yanıtını verdi.Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabında mevduatı olanların müsterih olmalarını vurgulayan Bakan Şimşek, "Merkez Bankası bir adım attı, burada da kademeli gideceğiz. KKM şu anda bir realitedir. Bu realiteden zamanla bir çıkış stratejisi ortaya koyacağız. Kendileri açısından herhangi bir önemli değişikliğe gitmeyeceğiz. Kur korumalı üzerinden gelen talebi karşılamak makuldür, kurala dayalıdır" diye konuştu.