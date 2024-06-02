Tüketiminin yüzde 10.9’u rüzgârdan

Rüzgâr enerjisi, doğalgaz ithalatının azalmasına önemli katkı sağlıyor. Türkiye'de 2005'te 1.000 megavattan daha düşük olan rüzgâr enerji kapasitesi, 2024 yılı itibarıyla 12 bin 530 megavata tırmandı. Rüzgâr sanayisinde Avrupa beşincisi olan Türkiye, kurulu güçte ise en büyük altıncı ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'deki toplam enerji tüketiminin yüzde 10.9'u da rüzgâr enerji santralleri (RES) üzerinden karşılanıyor. Bu alanda hem coğrafi hem de jeopolitik olarak büyük avantajlara sahip olduklarını dile getiren Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'de yıllık 100 bin megavatı aşan rüzgâr potansiyeli olduğunu vurguladı.Yurt genelinde 274 RES ve 4 bin 192 rüzgâr türbininin bulunduğunu belirten Erden, rüzgarın cari denge için büyük önem arz ettiğini vurguladı. Erden, "Bu yatırımlar, çevresel katkılarının dışında, ülkemizin doğalgaz ithalatını azaltmasına destek oluyor. Cari denge ve fiyat istikrarına katkı sağlıyor. Kaynak çeşitliliği oluşturarak enerjide arz güvenliği açısından da ciddi önem arz ediyor. 2024 yılına 350 megavatlık bir kurulumla başladık. Yılda 10 milyar dolar büyüklüğe erişmek uzak bir hedef değil" dedi.