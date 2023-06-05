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Giriş Tarihi: 6.6.2023

‘Tüm çalışanların hakkını koruyacağız’

‘Tüm çalışanların hakkını koruyacağız’
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen Vedat Işıkhan, Vedat Bilgin'den görevi devraldı. Işıkhan, "Tüm çalışanlarımızı koruyacak bir anlayışla süreci yönetme arzusundayız. Her kesimin memnuniyeti için azami hassasiyet göstererek bu süreçleri başarıyla neticelendireceğiz" dedi. 'Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir çalışma hayatını, sosyal güvenlik sistemini ve yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Işıkhan, "Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha fazla yer vereceğiz. İş sağlığı ve güvenliği ile çalışan hakları konusunda aktif çalışmalarda bulunacağız. Engellilerimizin, gençlerimizin ve kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer almaları için aktif istihdam politikalarını sürdürmeye gayret edeceğiz. Her kesimin memnuniyeti için azami hassasiyet göstererek bu süreçleri başarıyla neticelendireceğiz" diye konuştu. Bakanlığı devreden Vedat Bilgin de yeni bakana başarılar diledi.
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‘Tüm çalışanların hakkını koruyacağız’
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