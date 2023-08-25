Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Şendil: Fahiş fiyata geçit yok

GÜVENİLİRLİK ORANI YÜZDE 99

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda okul sezonunda yaptığı denetimler sonucu hazırladığı raporda, Türkiye'deki kırtasiye ürünlerinin yüzde 99'unun çocukların sağlığını tehdit edecek herhangi bir madde içermediği bilgisinin yer aldığını belirten Şendil, "Aileler alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilir. Taklit, sahte, korsan, sağlıksız kırtasiye ürünleriyle olan mücadelemiz devam edecek. Veliler merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalı. Kimliği belli olan ürünler alınmalı. Tüketicilerimiz aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemeli. Özellikle boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalı. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat edilmeli. Sprey boyalar ve yapıştırıcılarının su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranılmalı. Ebeveynler satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyor ve ürün kimliğinden şüphe ediyorlarsa 'tuketici.gov.tr' adresli siteden veya ALO 175 tüketici hattından şikâyette bulunabilir" ifadelerini kullandı.