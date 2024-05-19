Tüm kıyılar vatandaşa açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Biz bu yaz 'Denizler Halkındır' sloganıyla bir hareket başlatıyoruz" diyerek sahillerde tarama yaptırıldığını ve tüm kaçak yapıların tespit edilip yıkılacağını duyurdu.Özhaseki, çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi: "Denize girme bakımından en güzel imkânlara sahibiz. 555 tane mavi bayraklı plajla dünya üçüncüsüyüz. İspanya ve Yunanistan bizden fazla plaja sahip yerler. Oralarda da plajları ikiye bölmüşler yoksa bizim daha fazla plajımız var. Sahilde kıyı bandı kuralı 50 metre. Bu kurala uyulmadığını görüyoruz. Hatay'dan başlayarak Artvin'e kadar sahil şeridinde bir tarama yaptırıyoruz. Ne kadar kaçak, işgal, vatandaşın denize erişimini engelleyecek varsa temizliğe başlıyoruz. Halkın denize rahat ulaşımını engelleyen ne varsa yok edeceğiz. Orada bir birim kurarak plajlarımızı halka açık hale getireceğiz."