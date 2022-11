Tüm Türkiye Artvin’e kilitlendi! ’EN’lerin projesi hizmete girdi! Bakan Kurum: Hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz

"Yusufelili hemşerilerimiz için, yaşamaktan mutlu olacakları, parklarıyla, yeşil alanlarıyla her detayı en ince şekilde düşünülmüş; güvenli, konforlu bir ilçe, bir şehir, yepyeni bir yaşam merkezi inşa ettik. Biz aziz milletimiz için, Artvinli kardeşlerimiz için dev yatırımları kararlılıkla gerçekleştirdik, imkânsız dedikleri her icraatı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptık. Allah'ın izniyle bundan sonra da yapmaya, üretmeye, insanımızı mutlu, şehirlerimizi ihya etmeye devam edeceğiz. Kader gayrete âşıktır diyecek, gayret edeceğiz, sizlere hizmet edeceğiz. Artvin'in her yerini eserlerimizle donatmaya devam edeceğiz."