Tüm Türkiye Artvin’e kilitlendi! ’EN’lerin projesi hizmete girdi! Bakan Kurum: Hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz

"ARTVİN'İMİZ, YUSUFELİ'MİZ HER ZAMAN LİDERİMİZ, CUMHURBAŞKANIMIZ, BAŞKOMUTANIMIZIN ARKASINDA DİMDİK DURDU"

"Kıymetli kardeşlerim, bugün yemyeşil dağların, dik yamaçların eteğinde kurulmuş yiğit, mert insanların yurdu Artvin'imizdeyiz. Yeni Yusufeli'ni inşa edeceğiz demiştik. Kimse inanmamıştı. Bu aziz, bu serhat şehrimiz için gece gündüz demeden çalıştık. Hem merkezde hem de ilçelerinde Yeni Yusufeli'ni aziz milletimizle birlikte inşa ettik, ihya ettik. Ve, hiçbir zaman da elimizi Yusufeli'nden çekmeyeceğiz. Çünkü Artvin'imiz, Yusufeli'miz her zaman liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın arkasında dimdik durdu. Allah'ın izniyle inşallah 2023 yılında da Artvin'imiz, Yusufeli'miz Cumhur ittifakımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği verecektir."