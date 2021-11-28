"Tüm ülkeye yetecek buğday stokumuz var"

Ülke ekonomisine destek veren un sektörünündeki özel bir firma, ülkeye yetecek oranda buğday stokunun olduğunu ayrıca devletin un üreticilerini verdiği destekle ekmek fiyatlarının yükselmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor.

Firma, üretim kapasitesini yüzde 100 artıran yeni bir yatırıma daha imza attı.

Yaklaşık 1,5 milyon dolarlık yeni yatırımla günlük 135 ton olan un üretimini 270 tona çıkaran firma, istihdamını da artırdı. Firma sahibi ve aynı zamanda Anadolu Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Karadeniz İhracatçılar Birliği Denetim Kurulu Üyesi Bekir Tosun, un tedariki konusunda sıkıntı olmadığını, tüm ülkeye yetecek oranda buğday stoku olduğunu belirtti.

Tosun, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söyleyeyim asla ürün sıkıntısı yok. Ülkemizde yetecek miktarda buğdayımız var. Devletimiz özellikle ekmek fiyatlarını dengelemek içinde, ekmeklik un üretiminde bize yarı yarıya buğday desteği sağlıyor. Bu desteğin karşılığında da fırınlara verilen un fiyatlarını taahhüt edilen fiyattan vermemizi istiyor. Eğer devlet bu desteği vermezse ekmek fiyatları ciddi oranda artardı. Hatta 4 liraya kadar yükselebilirdi. Devlet, halkımızın yediği ekmeğin fiyatını düşük tutabilmek adına tüm un üreticilerine yüzde 50 oranında buğday veriyor" dedi.

Yaptıkları son yatırımla günlük kapasite miktarını 270 tona yükselttiklerini hatırlatan Tosun, şöyle konuştu:

"Dünyada sahtesi olmayan tek ürün undur. Kaliteli unda iyi buğdaydan, üstün teknolojiden ve iyi bir öğütme sisteminden elde edilir. Şu anda el değmeden üretim yapıyoruz. Bir buğday tanesi 3 gün süren 3,5 kilometrelik yolculuğun ardından un haline geliyor. Buğdayın un olması sürecinde; ön temizleme, temizleme, tavlama, dinlendirme, öğütme, sınıflandırma, paketleme ve sevkiyat aşamalarından geçiyor. Üretilen un, her gün laboratuvarımızda analizi yapıldıktan sonra piyasaya veriliyor." ifadelerini kullandı.