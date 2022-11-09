Tüm zamanların rekoru! Tarım sektöründen 27 milyar dolarlık ihracat

Küresel ekonomideki daralma sinyalleri ve devam eden jeopolitik risklere karşın Türkiye ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Şirketlerin yeni pazarlar ve iş birlikleri için yurt dışı temaslarına ara vermeden devam etmesi de Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 209 milyar 450 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin tarım sektörü de 27 milyar 525 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarken, toplam ihracattan yüzde 13,1 oldu.