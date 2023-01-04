Tüm zamanların rekoru! İzmir’de turist sayısı artış gösterdi

Koronavirüs salgını nedeniyle olumsuz etkilenen İzmir turizmi, 2022 turizm sezonu ile nefes aldı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır İzmir'e gelen yabancı turist sayısında yaşanan düşüş, kısıtlamaların kaldırılması sonrası yeniden yükselişe geçti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 2022 yılı verilerine göre, İzmir'e gelen yabancı turist sayısında, 1 milyon 465 bin 6 kişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 690 bin 988 de yerli turistle birlikte kente geçen yıl gelen toplam turist sayısı 2 milyon 155 bin 994 oldu.



İZMİR TURİZMİ REKOR KIRDI



İzmir turizmi, pandemi öncesi 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 224 bin 634 yabancı turist ağırlarken, tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Pandemiyle birlikte 2020 yılında bu rakam 297 bin 442'ye kadar gerilerken, 2021 yılında ise 698 bin 351 yabancı turist İzmir'e geldi. Aşılanma oranlarının artması, pandemi etkisinin azalması ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında İzmir turizmi, tüm zamanların rekoru kırılarak 1 milyon 465 bin 6 yabancı turisti ağırladı. Artış oranı, pandemi öncesi 2019'a göre yüzde 19, 2020'ye göre yüzde 134 ve 2021 yılına göre ise yüzde 109 oldu.



Geçen yıl İzmir'e gelen yabancı turistlerden 1 milyon 337 bin 186'ı hava yolunu kullanırken, 127 bin 820 kişi ise deniz yolunu tercih etti.



EN FAZLA ALMANLAR TERCİH ETTİ



Ocak-Aralık döneminde İzmir'e giriş yapan ilk 10 ülke incelendiğinde 530 bin 754 kişi ile Almanya, ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 158 bin 661 kişiyle İngiltere, 99 bin 973 ziyaretçiyle Hollanda, 67 bin 407 turistle Fransa ve 66 bin 162 Polonya takip etti. İran 61 bin 629, Belçika 44 bin 841, Azerbaycan 35 bin 874, İsviçre 34 bin 526 ve Rusya Federasyonu 30 bin 204 kişi ile İzmir'e gelen ilk 10 ülke arasında yer aldı.



YENİ REKOR KIRILDI



Destinasyon İzmir Başkanı Bülent Tercan, İzmir turizminde geçen yıl tüm zamanlarının rekoru kırıldığını belirterek, "İzmir turizmi 2019 yılında 1 milyon 224 bin turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Arkasından gelen pandemi bütün dünyayı etkilediği gibi İzmir'imizde de rakamları düşürdü ve turizm hareketliliği azaldı. 2022'de ise çok sevindirici rakamlarla karşılaştık. 1 milyon 465 bin yabancı turist sayısı ile 2019 rekoru egale edildi ve yeni bir rekor kırıldı. İzmir turizmi açısında çok sevinçliyiz. Her ülkede bir artış var. İlk dört ülkeye baktığımızda, Almanya, İngiltere, Hollanda Fransa şeklinde sıralanıyor. Tüm ülkelerden İzmir'e turist alkışında bir artış görüyoruz. Tüm zamanların rekorunun kırılmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın güvenli turizm seyahat sertifikaları çok etkili oldu. 2020 ve 2021 yılında da İzmir turizmi, güvenli turizm sertifikaları ile sıfır olmadı, ayakta kalmayı başardı. İzmir, turizm sektörünün ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. 2022'de de müthiş bir patlama yaptı. Önümüz, ufkumuz açık görünüyor. 2023 ve ötesi İzmir turizminin çok daha iyi yerlere geleceğinin sinyallerini alıyoruz" diye konuştu.



İZMİR TURİST HEDEFİ 5 MİLYON OLMALI



İzmir'in farklı yönlerini öne çıkarılarak turist sayısının daha da artırılabileceğini vurgu yapan Tercan, "İzmir'imiz şu anda sadece deniz, kum, güneş değil, bunun yanında müthiş bir inanç turizm potansiyeline sahip. Meryem Ana burada, İncil'de bahsi geçen Yedi Kilise, İzmir ve yakın çevresinde bulunuyor. İnanç turizmine biraz daha önem verirsek sadece buradan 2 milyon turist ağırlayabiliriz. Diğer alanları da sayarsak bizim hedefimiz aslında yılda 5 milyon turist olmalı. Termalimiz, turizmimiz var ayrıca. Temmuz, ağustos dışı aylarda yapılabilen ölü sezon dediğimiz kış aylarında da İzmir'imizi doldurabilecek bir turizm. İnanç, kültür, Meryem Ana'yı, Yedi Kiliseleri ön plana çıkartırsak, termal turizmi devreye sokarsak İzmir'in önü çok açık. 5 milyon ve üzerinde rakamları elde etmemek için hiçbir sebep görmüyorum" dedi.