Turist alışverişi yüzleri güldürdü

Bu yıl pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte Türkiye'ye gelen turist sayısında da patlama oldu. Gelen turistler yaptıkları alışverişlerle perakende sektörünün yüzünü güldürdü. Türk perakende sektörünün temsilcileri, bu yıl ortaya koydukları yüksek performansta turistlerin büyük payı olduğunu söyledi. İç piyasada özellikle fiziki mağazalarda yaptıkları alışverişle mağazaların cirolarına büyük katkı sunan turistler yüksek tutarlı alışverişleriyle dikkat çekiyor. Salgın öncesine göre mağazaların turistlere yaptıkları satışlar birkaç kat artmış durumda. Yazın turist sayısında beklenen yüksek artışla birlikte turist alışverişlerinin zirveye çıkması bekleniyor. İstanbul'da birçok mağazada uzun kuyruklar oluşturan yabancı turistlerin alışverişleri sadece İstanbul'la sınırlı değil. Marmara'dan Karadeniz'e, Ege'den Akdeniz'e hemen bütün bölgelerde mağazaların cirolarında turist alışverişlerinin payı hızla artıyor.Perakende sektörünün bu yıla iyi bir başlangıç yaptığını söyleyen Ayaydın-Miroglio Grubu Genel Müdürü Uğur Ayaydın, özellikle turistlere yapılan satışlardaki artışa dikkat çekti. Ayaydın, turistlere pandemi öncesinde yapılan satışlar yüzde 15-20'ler seviyesinden bugün toplam ciro içindeki payının yüzde 35'ere kadar çıktığı bilgisini verdi. İstanbul, Trabzon, Antalya, Van'ın bu anlamda kendileri için önemli lokasyonlar olduğunu kaydeden Ayaydın, "Turistler perakende sektörünü inanılmaz bir noktaya getirdi. İstinye Park, Zorlu, Nişantaşı, Venezia ve Viaport gibi lokasyonlarda turistlere yapılan satışlar ciroların yüzde 80-90'ını buluyor. Turistler için Paris, Milano, Londra ne ise İstanbul da o oldu" diye konuştu.Turist alışverişlerinde öne çıkan grup ise giyim ve ayakkabı olarak dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra yeme-içme bölümü de turistlerin ilgi gösterdiği alanlar olarak öne çıkıyor. Türk moda markalarının yanı sıra yabancı markaların mağazalarından yüklü miktarda alışveriş yapan turist grupları AVM'lerin en önemli hedef kitlesi olarak öne çıkıyor. AVM'ler turistleri çekmek için çeşitli organizasyonlar düzenleyerek cazibelerini artırmaya çalışıyorlar.Çarşı pazardaki etkinlikleri gözle görülür bir şekilde artan turistlerin ülke dağılımları da çeşitlilik gösteriyor. Ortadoğu başta olmak üzere, Rusya, Azerbaycan, İran ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler perakende sektörü için hedef kitle konumuna yükselmiş durumda. Yaz aylarıyla birlikte sahil şeridindeki mağazaların satışlarının önemli bir kısmını yabancı turistlere yapması bekleniyor. Bu nedenle firmaların satış danışmanı işe alım tercihlerinde yabancı dil önemli bir kriter haline gelmiş durumda.