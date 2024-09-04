Turist otelden çıkacak esnaf kazanacak

Dünyanın en çok turist çeken dördüncü ülkesi olan Türkiye, 2028'deki 80 milyon nitelikli turist hedefine ulaşmak için her şey dahil sisteminden kademeli şekilde uzaklaşmaya hazırlanıyor. Her şey dahil konseptli otellerden turisti çıkarmak için sezon başında gece müzeciliğini başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni dönemde ise gastronomi, kültür ve sağlık turizmine ağırlık verecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mayıs ayında yaptığı açıklamada, sahil bölgelerinde gündüz hava sıcaklığından dolayı turistlerin havuz başından, sahilden ayrılmadığını, şehir merkezlerini ya da çok yoğun turist alan merkezleri aydınlatarak aşamalı şekilde gece müzeciliğini başlattıklarını açıklamıştı. Turistleri her şey dahil otellerden dışarı çıkarmanın ilk hamlesi olan bu çalışmanın ardından şimdi ise yeni bir aşamaya geçiliyor.Bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) üyesi ve Anze Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Korkutata, yeni dönemin parolasının "Her şeyiyle Türkiye" olduğu bilgisini vererek, yeni dönemde turistlerin otelden çıkarılmaya teşvik edilmesi için merkezi yerlerdeki yöresel restoranlarla otellerin işbirliğine gidebileceğini ifade etti. Korkutata, "Bu yöntemle turistler akşamları otelden dışarı çıkarılarak şehir merkezlerinde gezdirildikten sonra anlaşmalı restoranlara yemeğe götürülecek. Bu yöntemle esnafın iş yapması sağlanacağı gibi daha iyi kazanacak olan esnafın komşu Yunanistan ile de fiyat olarak rekabet etmesinin önü açılacak" dedi.Korkutata, Anze Group'un son yıllarda hastane, müze, ticaret merkezleri, konut, yol, güneş panelleri gibi inşaat, altyapı ve enerji sektöründe çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini belirterek, "Şimdi de turizmi daha da ileri taşımak için yeni trendleri harmanlayarak ülkemizi dünya turizminin cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Nitelikli turizm tesisleri yapacağımız gibi sağlık, gastronomi ve sağlık turizmini merkezine alan yeni konsept turizm modeli çalışmalarını da hayata geçireceğiz" dedi.Her şey dahil sistemin tüketimde büyük israfa dönüştüğünü belirten Korkutata, bu sistemin uygulandığı tesis sayısının kademeli olarak azaltılacağını söyledi. Korkutata, dünyada her yıl 25 bin kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini, yıllık 750 milyon insanın gıdaya erişemediği için gıda yetersizliğinden dolayı hastanelik olduğunu ifade etti. Korkutata, "Yapılan ölçümlerde bu otellerde tabaktan dönen yiyecek oranının yüzde 65'lere ulaştığı görülüyor. Günlük kişi başı 220-400 gram arası gıda çöpe atılıyor. Yani yapılan hesaplamalar bu otellerden kaynaklı gıda israfının yıllık 50 milyar liraya ulaştığını gösteriyor" dedi.