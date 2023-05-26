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Giriş Tarihi: 27.5.2023

Turist sayısı pandemi öncesi seviyeyi yakaladı

Turist sayısı pandemi öncesi seviyeyi yakaladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ocak-Nisan 2023 turizm istatistiklerini yayımladı. Türkiye ilk 4 ayda toplam 11 milyon 93 bin 247 ziyaretçiyi ağırladı. Yabancı turist sayısındaki artış yüzde 29 olarak kaydedildi. Artışla Nisan 2019 verileri az da olsa aşılmış oldu. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında, yılın ilk 4 ayında Rusya birinci oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134.94 artış yakalayan Rusya 1 milyon 153 bin 341 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken, yüzde 18.74 artış ve 966 bin 336 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 17.45 artış ve 797 bin 956 ziyaretçi ile de Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı sırasıyla İran ve İngiltere izledi. Türkiye nisanda da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.03 artışla 3 milyon 321 bin 824 yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu veriyle pandemi öncesi rakamlara ulaşıldı.

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Turist sayısı pandemi öncesi seviyeyi yakaladı
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