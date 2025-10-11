Turistik amaçlı kiralık evde yeni dönem

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm amaçlı kiralık konutlarda izin belgesi, yangın güvenliği ve denetim süreçlerini kapsayan yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin kurallar sıkılaştırıldı. Eklenen yeni maddeyle izin belgesinin yalnızca ilgili bağımsız bölümü kapsadığı, binanın asli fonksiyonunu değiştirmediği açıkça belirtildi. Bu belge, imar planı ya da diğer kanunlar kapsamında herhangi bir hak sağlamayacak. Yönetmeliğin geçici maddeleri ve denetim hükümlerine devremülkler de dahil edildi. Böylece kısa süreli turizm amaçlı kiralama faaliyetlerinde devremülkler de aynı kurallara tabi olacak. Yeni düzenlemelerle konutlarda güvenlik önlemleri ise artırıldı. Kiralık evlerde kurallar ile bina çıkış yollarını gösteren bilgilendirme kartı bulundurulacak.

DUMAN DEDEKTÖRÜ

Konutlarda kimyevi yangın söndürücü bulundurulması ve sabit bölümlerde duman dedektörü zorunlu hale geldi. İzin belgeli konutlar artık en az iki yılda bir denetlenecek. Evraklarda eksiklik varsa 30 gün süre verilecek. Fiziki denetimlerde eksiklik tespit edilirse önce 15 gün, ardından ikinci kez 15 gün ek süre tanınacak.