Turistin ırkı milliyeti olmaz

Geçtiğimiz günlerde Ortadoğulu turistlere yönelik saldırı girişimi turizmciler başta olmak üzere Sivil toplum Kuruluşları tarafından kınandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Turistin milliyeti olmaz, misafirliği olur. Arap turist, Avrupalı turist, Amerikalı turist yoktur, Türkiye'nin misafirleri vardır. Onların hayatları da huzur içinde bir tatil geçirmeleri de bize emanettir. Hepimizin bu bilinçle hareket etmesi karakter ve geleneğimizin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Avdagiç, Türkiye'nin turizm markasına halel getirecek her türlü eylem ve yaklaşımın sonuna kadar karşısında olacaklarını belirtti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da, görüntünün Anadolu kültürüyle bağdaşmadığı belirterek, "Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Ortadoğu ülkelerinden gelen misafirlerimize karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Tüm dünyaca bilinen ve takdir edilen misafirperverliğimize gölge düşüren bu davranış asla kabul edilemez. Bu tür çirkin saldırıların cezasız kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu türden tavır ve söylemler turizm sektör temsilcileri olarak bizleri ziyadesiyle üzmektedir" dedi.