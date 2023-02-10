Turistler ve yerleşik yabancılar depremzedeler için çalışıyor

Antalya'da deprem bölgesine gidecek yardımların toplandığı alanda turistler ve yerleşik yaşayan yabancılar da var gücüyle çalışıyor. Antalya'ya turist olarak gelen ve yardım alanında çalışan Rus Aleksei Naydenyshev, "Depremi ilk duyduğumda çok üzüldüm. Bütün insanların buraya depremden etkilenenler için yardım getirdiğini öğrendim. İnsanlar eşyalarını getirince ben de fiziki gücümü kullanıp onlara yardım etmek istedim" dedi.



Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından ölü ve yaralı sayısı her geçen gün yükselirken, on binlerce kişi de evini kaybedip sokakta kaldı. Depremin vurduğu bölgelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için de Türkiye'nin dört bir yanında kampanyalar düzenlenmeye başladı. Vatandaşlar, yayınlanan listelerdeki eksikleri ellerinden geldiğince satın alarak, ulaşımı ve koordinasyonu sağlayacak kurumlara iletmeye başladı.



TURİSTLER DE BULUNUYOR



Konyaaltı Belediyesi'nin organize ettiği yardım alanında da bölgeye gönderilecek olan ürünler için hummalı çalışmalar sürüyor. Gelen ürünleri ayrıştırmak ve paketlemek için çalışan kalabalık gönüllü gruplar arasında yerleşik yabancılar hatta turistler de bulunuyor. Sabah saatlerinde alana gelen bir Rus turist ve yerleşik yaşayan Türkmenistan uyruklu kadın, alan kapanana kadar depremzedeler için çalışıyor. Öte yandan yardım getirenler arasında da çok sayıda yabancı uyruklu kişi de bulunuyor.



'DEPREMİ İLK DUYDUĞUMDA ÇOK ÜZÜLDÜM'



Gününün tamamını alanda geçirdiğini söyleyen Rusya vatandaşı Aleksei Naydenyshev (26), "Turist olarak Antalya'ya geldim. 2 aydır buradayım. Depremin olduğu günden sonra buradan haberim oldu. Sabah 08.00'de açılınca geliyor, akşam 23.00'e kadar burada gönüllü olarak çalışıyorum. Depremi ilk duyduğumda çok üzüldüm. Bütün insanların buraya depremden etkilenenler için yardım getirdiğini öğrendim. İnsanlar eşyalarını getirince ben de fiziki gücümü kullanıp onlara yardım etmek istedim. 3 gündür buraya gelip eşyaları paketlemeye ve taşımaya yardımcı oluyorum" dedi.



'İŞ BİTENE KADAR BURADAN GİTMEYECEĞİM'



Elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Türkmenistan vatandaşı Feryuza Hashoguz (48) da "Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle çok üzüldük. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Evde oturacağıma buraya gelip yardımcı olmak istedim. İlk günden beri buradayım. Nerede iş fazla olursa o tarafa geçiyorum. Elbiseleri paketleyip gönderiyoruz. Sabah erken saatte gelip akşama kadar buradayız. İş bitene kadar buradan gitmeyeceğim. Elimden ne geliyorsa yapacağım" diye konuştu.