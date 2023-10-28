Yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası haline gelen Galataport milyonlarca turisti ağırlıyor. Galataport'a sık sık geldiğini söyleyen misafirler, "Kaliteli, bakımlı, düzenli ve temiz bir alan" vurgusu yapıyorDünyanın en önemli destinasyon projeleri arasında gösterilen, İstanbul'daki yerli ve yabancı turistlerin en sık geldiği yerlerden biri olan ve yapımı mühendislik fakültelerinde ders olarak gösterilen Galataport bugün üçüncü yılına giriyor. 1.2 kilometrelik sahil şeridine inşa edilen Galataport'ta gastronomi, kültür sanat ve alışveriş imkânı bir arada sunuluyor. Galataport'un yüzde 60'ı ticari alan, yüzde 25'i ofis, yüzde 15'i ise kruvaziyer terminalden oluşuyor. Milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Galataport'u yerli ve yabancı misafirlerine sorduk…İran'da yaşıyorum. 24 yaşındayım. Elektrik Elektronik Mühendisiyim. Türkiye'ye ilk kez geliyorum. İstanbul'da olacak bir dil sınavı için geldim. Annemle birlikte dolaşıyorduk, yemek yemek için restoran arıyorduk. Google'den araştırma yaptım ve Galataport'u gördüm, çok beğendim. Önünüde duran Cruise Gemisi'ni de görünce 'Anne buraya gitmeliyiz' dedim. Dünyada birçok yer gezdim. Galataport gerçekten çok güzel; tarihi yapısı, manzarası, gelişmişliği ve kalitesi ilk dikkatimi çeken detaylardı. Umarım daha da iyi noktalara gelir.Almanya'dan geliyoruz. Türkiye'ye tatil için geldik. İlk kez geliyoruz. Türk kültürü, yemekleri, insanlarının sıcaklığı, tarihi ve Türkiye'de alışveriş yapmak –özellikle Kapalıçarşı'da- ilgimizi çekiyordu o yüzden Türkiye'yi tercih ettik. Galataport'a yemek yemek için gelmiştik, internetten araştırıp bulduk daha önce duymamıştık. Buraya bayıldık, çok beğendik. Özellikle çok temiz, düzenli, bakımlı ve konforlu olması çok hoşumuza gitti. Çocuklarımız da çok eğlendi burada, çok sevdiler. Almanya'ya döndüğümüzde çevremize önereceğimiz Türkiye'deki ilk yer Galataport olacak.Soçi'den geliyorum. 25 yaşındayım. Bu benim ilk yurtdışı seyahatim. İstanbul'u çok merak ettiğim için geldim. Vapurla geziyordum ve Galataport'u gördüm. Önünde Cruise Gemisi vardı. Rıhtım ve atmosferi ilgimi çekti. Buraya gelip yemek yemek, kahve içmek ve deniz kenarında yürümek istedim. Türk yemeklerini de çok seviyorum. Burada dolaştım yemek yedim, yürüyüş yaptım. Çok huzur vericiydi. Çok temiz ve bakımlı bir lokasyon. Tarihi geleneklerin korunması ve yaşatılması da çok hoş duygular. Türkiye'ye tekrar geldiğimde mutlaka Galataport'u da yeniden ziyaret edeceğim.Uzman Klinik Psikoloğum. 32 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Galataport boş vakitlerimde gelmeyi en sevdiğim yer. İstanbul'un en gözde yerlerinden biri oldu. Fazlasıyla merak uyandırıyor, ilgi çekici bir yer. Diğer AVM'lere benzemiyor. Ortamı çok güzel. İstanbul Modern'in de burada olması çok önemli bir detay bence. Evet, İstanbul'da birçok yerden boğaz manzarası seyredilebilir ama Çamlıca'yı, camileri, Galata'yı buradan izlemek bambaşka. Burada boğaza karşı bir kahve içerek zihin boşaltmak terapi gibi, çok iyi hissettiriyor. Kesinlikle insanlar sık sık buraya gelip motivasyon amaçlı zihnini dinlendirmeli. Ve tabi buraya ulaşım da çok önemli bir konu. Galataport'a şehrin her yerinden ulaşım çok kolay.25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bir markada satış danışmanlığı yapıyorum. Bugün benim Galataport'a ilk gelişim. Uzun zamandır gelmek istiyordum, çok merak ediyordum. Farklı, tarihi, sakin ve kaliteli yerleri sevdiğim için burası aslında tam bana göre. Kız arkadaşımla birlikte hem yürüyüş yapabileceğimiz hem yemek yiyebileceğimiz hem de alışveriş yapabileceğimiz bir yer burası. Çok beğendim.21 yaşındayım, öğrenciyim. Galataport'a daha önce gelmiştim. Hatta açılış seremonisine bile katıldım. Doğuş Grubu'nu yakından takip ediyorum. Yaptığı projeleri beğeniyorum ve verim alıyorum. Doğuş Grubu'nun projelerine bir güven duyuyorum. İlk deneyimlediğim yer Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin restorasyonuydu. Galataport'ta beklentimi tam olarak karşıladı. Gerçekten Türkiye'nin böyle bir yere ihtiyacı varmış, shipyard bazında kruvaziyer gemileriyle ülke ekonomisine şahane destek veriyorlar. Benim Galataport'ta en sevdiğim detaylardan biri, her şeye çok rahat bir şekilde ulaşıyor olmak. Anadolu'dan aşina olduğumuz açık bir şekilde alışveriş yapma olayı buraya harika entegre edilmiş. Bir öğrenciyim ben buraya ulaşımın da çok rahat olduğunu düşünüyorum. Galataport'a ait deniz dolmuşları bile var. Çok büyük bir kolaylık. Diğer en sevdiğim detay ise diğer AVM'lere göre Galataport çok ferah. Arkadaşım Azra Antalya'dan beni ziyarete geldi. Ben, 'İstanbul'da nereye gidelim? Ne yapalım?' diye sorduğumda Azra'nın bana söylediği ilk şey; 'Galataport'a gidelim' oldu. Çok geniş, ferah ve tarihi bir alanda boğaz manzarasıyla tüm imkânlar bir arada.