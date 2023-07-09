Turizm canlandı tarım arttı işsizlik düştü

Mersin'de inşaatı tam gaz süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali, açılmadan bölge ekonomisine katkıya başladı. Üreteceği elektrikle İstanbul'un tüm elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitesi bulunan, Türkiye'nin hem enerjide dışa bağımlılığını azaltma hem de karbon emisyonlarını sıfırlama konusundaki hedeflerine katkı sunması beklenen santral, şimdiden bölgede turizmi canlandırdı, tarımsal faaliyetleri artırdı, işsizliği düşürdü. Hatta çoğu işletme işçi bulamaz hale geldi.Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, nükleer santral inşaatının başlamasının ardından 1.000'e yakın işletmenin faaliyete başladığını belirterek, "Santralde 25 bin kişinin çalışması ve bunların kazancını Silifke'de harcaması da esnafın, işletmecinin yüzünü güldürüyor. Emlak sektörümüz tavan yaptı. İnşaatlarda patlama yaşandı" dedi.Bölgede işsizliğin en aza indiğini, hatta pek çok sektörde eleman sıkıntısı yaşandığını anlatan Kaynar, "İşgücüne çok ihtiyacımız var. Türkiye'nin dört bir yanından Silifke'ye çalışmaya gelen insanlar olmasına karşın yine de ihtiyacımız bitmiyor" diye konuştu.Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da Akkuyu NGS'nin tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyeceği konusunda endişe duymadıklarını belirterek, "Tam tersi bölgedeki nüfusun artması ve kalkınmayla u faaliyetlerin daha da artacağını düşünüyorum" dedi. Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük ise Akkuyu'da çalışan Rus şirket personeli ve onların ailelerinin ülkenin tanıtımına da katkı sağladığına dikkat çekerek, "Onlar bölgemize yerleştikleri için burada büyük bir turizm hareketliliği oldu. Silifke'deki turizm öyle bir hale geldi ki, artık daha fazla ulaşım yollarına, daha fazla konaklama tesisine ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.Silifke'de faaliyet gösteren Marvista Otel'in Genel Müdürü Volkan Kalkan, turizm konusunda adeta evrim geçirdiklerini belirterek, "Akkuyu inşaatının büyümesiyle hem turistler gelmeye başladı hem de artık yerleşik misafir olarak adlandırdığımız Ruslar bölgemize yerleşti" diye konuştu. Bölgede gayrimenkul danışmanı olarak görev yapan Güney Gürgen de şöyle dedi: "İşlerimiz çok hızlandı. İflasın eşiğinde olan esnaf bile nefes aldı, şube açtı. Buraya gelen turistler ev, arsa alıyor."