Turizm geliri 20 milyar doları aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,1 artarak 20 milyar 225 milyon 317 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 16,5'i Türkiye'yi ziyaret eden gurbetçi vatandaşlardan elde edildi. Harcamaların 14 milyar 644 milyon 632 bin dolarını kişisel harcamalar, 5 milyar 580 milyon 686 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 6,8 ARTTI



Ziyaretçi sayısı, 3'üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,8 artarak 22 milyon 428 bin 234 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 12'sini 2 milyon 687 bin 458 kişi ile gurbetçiler oluşturdu. Ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 103 dolar, gurbetçi vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 74 dolar kaydedildi. 3'üncü çeyrekte, geçen yılın aynı çeyreğine göre spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 33,3, konaklama harcaması yüzde 26,1, yeme-içme harcaması yüzde 24,6 artarken tur hizmetleri harcaması yüzde 1,6 azaldı. Ziyaretçiler, yüzde 76,2 ile en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla Türkiye'yi ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 16,6 ile akraba ve arkadaş ziyareti, üçüncü sırada ise yüzde 3 ile alışveriş yer aldı. Gurbetçiler ise Türkiye'ye yüzde 61,2 ile en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.



TURİZM GİDERİ YÜZDE 74,8 ARTTI



Türk vatandaşlarının başka ülkeleri ziyaretlerindeki harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,8 artarak 1 milyar 933 milyon 781 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 491 milyon 933 bin dolarını kişisel, 441 milyon 848 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 2 milyon 978 bin 418 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 649 dolar olarak gerçekleşti.