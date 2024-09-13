Turizm istihdamında tarihi rekor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizmde çalışan sayısının haziran itibarıyla tarihi bir rekor kırarak 1.5 milyonu geçtiğini söyledi. Turizmin toplam istihdamdan yüzde 9 pay aldığını ifade eden Eresin, ağustos ayı istatistiklerinde sektörde çalışan sayısının 1.7 milyonu aşmasını beklediklerine dikkat çekti. TÜROB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı, İŞKUR ve SGK işbirliğiyle 'Çalışma Hayatına Yönelik Mevzuat, Denetim, Teşvikler Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Eresin, SGK tarafından Haziran 2024 ayı verilerine dayanılarak yayınlanan son raporda; 532 bini konaklama, 850 bini yiyecek-içecek, 78 bini seyahat acentesi ve 41 bini de havayolunda olmak üzere turizm sektöründe çalışan sayısının 1.5 milyon rakamını geçtiğini söyledi. Eresin, "İşletme başına 8.36 çalışan ile diğer sektörlere göre turizm açık ara önde olmasının yanında ülke genelindeki toplam istihdamın yüzde 9'una ulaşılmıştır" diye konuştu.Mevcut İş Kanunu'nun özellikle sanayi/ imalat sektörlerinin çalışma koşullarına göre hazırlandığına dikkat çeken Eresin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı ile İŞKUR nezdinde temaslar başlattık. Turizmde çalışan sayısının artırılması ve sürdürülebilir istihdam için mevzuat düzenlemesi gerektiren, esnek çalışma modelleri, haftalık izin, yıllık izin, fazla çalışma konularının güncellenmesi için çalışıyoruz" dedi.