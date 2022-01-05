Turizm merkezlerinde geri dönüşüm atağı

Türkiye, sıfır atık sistemini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Sıfır Atık ile israf önlenirken, kaynaklar daha verimli kullanılıyor. Atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılıyor.

47 BELEDİYEYE SIFIR ATIK BELGESİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 122 bin kurum binasında Sıfır Atık sistemini uyguluyor. Yüzde 13 olan geri kazanım yüzde 23'e çıkarıldı. 30 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı. Toplam 20 milyon nüfusa sahip 47 belediye Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi aldı. Bakanlık, 9 milyon nüfusa sahip toplam 32 belediyenin başvurusunu değerlendiriyor.

NÜFUSA GÖRE GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARI

30'u il belediyesi olmak üzere 103 belediyede Atık Getirme Merkezleri kuruldu. Bin 909 mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirildi. Kış nüfusu 30 bin, yaz nüfusu 250 bini bulan ilçelerin her yerine sıfır atık geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

ATIKLAR YERİNDE TOPLANIYOR

Atıkların kaynağında ayrı toplanması konusunda vatandaşlarda duyarlılık artıyor. Atık getirme merkezleri ile ambalaj atığı, ihtiyaç fazlası kıyafet, kitap, bayat ekmek, atık pil, kullanım süresi dolmuş ilaçları, oyuncak ve bitkisel atık yağları topluyor. Böylece hem ekonomi kazanıyor hem de doğa korunuyor.

HER İLE ÖZEL SIFIR ATIK YÖNETİMİ

Yerel ölçekte uygulamaların etkinliği arttırmak için de 81 ilin il sıfır atık yönetim planı hazırlandı. 11 adet sıfır atık uygulama kılavuzu hazırlandı.