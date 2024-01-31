Turizm rekora koşuyor: 60 milyon turist 60 milyar gelir

"2023 Yılı Turizm Verileri Değerlendirme Toplantısı"nda geçen yılın verilerini ve gelecek hedeflerini paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Kişi başı gecelik harcaması artan, konaklama dışı harcaması fazla olan turistlere konsantre olacağız. Bu stratejinin olumlu sonuçlarının rakamlara yansıdığını görüyoruz. Gelir olarak 46.5 milyar dolarlık 2022 rekorunu, bu sene 54.3 milyar dolarla tazeledik. Önümüzdeki sene yeni bir rekorla 2024'te 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz" dedi. Kültür Yolu Festivalleri'nin bu yıl 16 şehirde gerçekleştirileceğini kaydeden Ersoy, "Özellikle yabancı kültür etkinliklerine ağırlık vermeye başlayacağız. Bundan sonra yurt dışında çok popüler olan kültürel etkinlikleri de Türkiye'ye getireceğiz" şeklinde konuştu.Kişi başı gecelik harcamalarda geçen yıl 99 dolarla rekor elde ettiklerini söyleyen Ersoy, "Politikamıza uygun olarak 106 dolarlık kişi başı gecelik gelir bekliyoruz" dedi. Ortalama kalış süreleri ile ilgili bilgi veren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "2023'te 9.8 pandemi öncesi rakamlara döndük. 9.7 ortalama gecelemeyle 2024'ü tamamlamayı hedefliyoruz." Ziyaretçi sayıları ülke bazında incelendiğinde ilk sırada 6.3 milyon ziyaretçiyle Rusya bulunuyor. İkinci sırada 6.2 milyonla Almanya, üçüncü sırada ise 3.8 milyonluk ziyaretçi ile İngiltere bulunuyor. Ersoy, kişi başı gecelik harcamaların 2017 ile 2023 arasında yüzde 53 artışla 65 dolardan 99 dolara yükseldiğini, kişi başı harcamanın ise yüzde 36 artışla 700 dolardan 952 dolara çıktığını vurguladı. 2024'te klasik pazarlardaki büyümenin süreceğini belirten Bakan Ersoy, "Yeni pazarlara da odaklanacağız" ifadesini kullandı. Bakan Ersoy, "2024 İskandinav pazarlarından büyüme hedefliyoruz.ABD pazarında yüzde 31'lik, Kuzey Amerika yüzde 33'lik büyüme, Kanada yüzde 41'lik büyüme Hindistan yüzde 64'lük, Çin'de yüzde 102, Avustralya'da yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. Avustralya destinasyonunda daha hızlı bir büyümeyi hedefliyoru" diye konuştu. Halk plajları projesini yaymaya devam ettiklerini anlatan Bakan Ersoy, "Halk plajları projesi 15 ücretsiz girişli halk plajına ek, 2024 sezonunda 6 yeni plaj daha hizmete girecek. 5 yıldız konforunda halk plajı hizmete alıyoruz" dedi. Ersoy, şunları kaydetti: "2023'te yıllık arkeolojik çalışma sayısı 720'ye çıkardık. 2024'te bu rakamı 750'ye 2026'de 800'e çıkarmayı planlıyoruz. 720 rakamı dünyada rekordur. Son 60 yılda yapılanlar kadar, gelecek 4 yılda çalışma yapılacak. Rekor sayıda arkeolojik çalışma yapıyoruz."Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçen yıl turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergilediğini ifade etti. Sosyal medya hesabından 2023 yılı turizm istatistiklerine ilişkin paylaşım yaparak, verilerdeki olumlu seyre işaret eden Bakan Şimşek, "2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısının yıllık yüzde 11.1 artışla 57.1 milyona ulaştığına ve 56.7 milyon olan yıl sonu hedefini aştığına dikkati çeken Mehmet Şimşek, şunları kaydetti: "2028 yılı hedefimiz 82.3 milyon ziyaretçiyle 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır."GECE müzeciliği çalışmalarına değinen Bakan Ersoy, "Bu turizm bölgelerinde ürün çeşitliliği açısından önemli. Turisti otelin dışına çıkarmamız gerekiyor. Turizm bölgelerinde gece müzeciliğini başlatılıyoruz. Gece 12'ye kadar müzelerimizi açık tutacağız. Turizm gelirlerinden alınan payı şehir paydaşlarına yayacağız. Uzak destinasyonlardan turist getirebilmesine destek veriyor" ifadelerini kullandı.